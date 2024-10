El Comú d'Encamp homenatja els agents de circulació per més de 20 i 25 anys de servei

El Comú d'Encamp ha homenatjat aquest dimarts els agents de circulació de la parròquia amb la concessió de medalles per reconèixer la seva dedicació i servei públic durant més de 20 i 25 anys. L'acte ha estat presidit pel cònsol menor, Xavier Fernàndez, qui ha adreçat unes paraules d'agraïment als agents destacant la seva tasca com "la cara visible del Comú i de la parròquia d'Encamp". Fernàndez ha subratllat que els agents són sempre "els primers a arribar, sigui per bo o per dolent", i ha elogiat la seva "vocació de servei públic impecable". També ha expressat l'orgull que sent la corporació comunal pel seu treball, agraint-los la seva dedicació passada i futura.

A l'acte, que també ha comptat amb la presència del cap del servei de Circulació, Joan Carles, s'han lliurat les medalles als agents Manel Donsión, Fabrice De Oliveira, Pere Rodriguez, Josep Antoni Castro i Pau Jorge Maciel en reconeixement als seus 25 anys de servei a la parròquia. Donsión i Castro, a més, van ser guardonats per la seva trajectòria de 25 anys dins l'òrgan interparroquial.

Per altra banda, Àngel Diaz, Maria Cubela i Luis Miguel han rebut les medalles pels seus 20 anys com a membres de l'òrgan interparroquial. L'acte ha comptat amb la presència de familiars i amics dels homenatjats, els quals no han volgut perdre's aquest reconeixement tan especial.