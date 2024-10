Govern impulsa amb 1,8 milions la construcció de pisos assequibles a l'avinguda del Pessebre

Govern ha iniciat el procés per adjudicar la construcció d'un edifici d'habitatges de lloguer a preu assequible al número 60 de l'avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany, amb un pressupost estimat d'1,8 milions d'euros. El concurs públic per licitar les obres s'ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins al 28 de novembre, a les 17.00 hores, i l'obertura de les sol·licituds es durà a terme els dies 4 i 6 de desembre.

Aquest projecte forma part d'un acord entre l'Executiu i el Comú d'Escaldes-Engordany, el qual ja va completar la primera fase amb la construcció d'un aparcament soterrat i una plaça pública, per un cost de poc més de dos milions d'euros. Ara, la responsabilitat de completar el projecte recau en el Govern, el qual preveu la construcció de fins a 38 pisos de lloguer assequible en un bloc doble de sis plantes. Segons afirmen, l'estructura podria estar enllestida en cinc mesos.

LLEGEIX MÉS: Escaldes-Engordany inicia les obres dels pisos a preu assequible

El conveni de col·laboració, signat el març de 2023, estableix que el Govern construirà els habitatges en un terreny de 792 metres quadrats cedit per la corporació comunal per un període de 35 anys. L'edifici comptarà amb habitatges de diverses mides, que aniran des dels 33 fins als 84 metres quadrats, per tal de donar resposta a diferents necessitats familiars. A més dels pisos, l'edifici tindrà una superfície útil de 4.115 metres quadrats, incloent 38 places d'aparcament i tres locals comercials a la planta baixa, de 42, 36 i 80 metres quadrats.

LLEGEIX MÉS: Els pisos del Pessebre d’Escaldes centren la resposta de Govern a GilI

El projecte inclou també un ascensor públic que connectarà l'avinguda del Pessebre amb el carrer Hortalets de Guem, facilitant l'accés a la zona. Les obres es començaran tan aviat com la corporació comunal finalitzi la seva part del projecte, i es preveu adjudicar el contracte de construcció abans de finalitzar l'any. Així mateix, una característica destacada del projecte és l'ús de materials sostenibles, com l'estructura de fusta reforçada amb formigó, la qual permetrà reduir l'impacte ambiental i accelerar la construcció.