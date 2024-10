Inversió de 400.000 euros per a la renovació de l'Auditori Nacional d'Ordino

Per altra banda, l'Executiu ha publicat, a través del BOPA, la convocatòria per a la licitació de treballs a l'edifici administratiu de l'Obac situat a Escaldes-Engordany, a proposta del Ministeri de Territori i Urbanisme. La licitació d'aquest es farà a través d'un concurs nacional amb un procediment obert i mitjançant tramitació ordinària. Segons s'especifica, la presentació d'ofertes es podran fer fins al 28 de novembre del 2024 amb hora límit a les 17.00 hores a través de la Plataforma de contractació del sector públic.

L'objectiu del projecte és modernitzar les instal·lacions de l'edifici, amb actuacions com la substitució de l'enllumenat exterior, que es troba en mal estat o fora de servei, i la millora del sistema d'il·luminació de la sala d'exposicions de la planta soterrada per garantir-ne la funcionalitat adequada. A l'interior de l'auditori, es renovarà la il·luminació amb llums LED i es col·locarà un projector.

Govern ha convocat un concurs públic per a la renovació de les instal·lacions de l'Auditori Nacional d'Ordino, amb un pressupost estimat de gairebé 400.000 euros. El projecte, que s'adjudicarà mitjançant concurs nacional en procediment obert, ha estat publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Per El Periòdic

