El CEO inicia la reforma integral de la seva zona de relaxació el 28 d'octubre

La direcció de l'obra anirà a càrrec de l'empresa ENGINESA, mentre que l'execució dels treballs, adjudicats per concurs públic el passat mes de setembre, serà responsabilitat d'EDICOM. El termini previst per a la finalització de les obres és de 26 setmanes, amb l'objectiu de completar-les després de Setmana Santa del 2025.

Per El Periòdic

