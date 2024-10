Tenyir els carrers de blanc, objectiu de la Caminada Popular contra el Càncer 2024

Aconseguir cobrir de blanc els carrers d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany es presenta com la gran fita d'enguany per a la caminada popular del pròxim diumenge 27 d'octubre, la qual buscarà assolir una xifra de participació superior a la de l'any anterior, que va ser d'uns 1.500 assistents. El recorregut, segons ha fet saber aquest matí el president de l'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, constarà dels mateixos tres quilòmetres que l'any passat, amb l'única diferència que potser enguany hi ha una grua muntada al davant de l'hospital i "això obligarà a passar pel costat en comptes de per l'entrada del centre hospitalari", ha informat Saravia.

Si la marxa popular contra el càncer va recaptar el 2023 prop de 12.000 euros, enguany (que celebra l'onzena edició) la finalitat és superar aquesta quantitat i atribuir així "la màxima visibilitat possible a la malaltia, ja que és l'esdeveniment més important que promou la nostra associació", ha manifestat el president d'Assandca. La caminada compta amb el suport habitual de Grup Pyrénées i de la Fundació Privada Jacqueline Pradère, motiu pel qual avui també han assistit representants d'ambdues entitats, com el director de comerça al detall del primer, Josep María Charques, i la secretària general de la fundació citada, Sílvia Martí. "El nostre compromís en aquesta causa va més enllà d'un simple patrocini. Hem construït un vincle que es fonamenta en els nostres valors i conviccions", ha assenyalat Charques.