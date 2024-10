El 7è Trofeu Escaldes-Engordany recapta 5.580 euros per a Projecte Vida

Projecte Vida destinarà els diners a realitzar campanyes de sensibilització amb la voluntat de trencar l’estigma de les addiccions , una problemàtica que afecta moltes persones, però que sovint es troba envoltat de prejudicis i incomprensió. Amb aquesta donació, l'associació podrà in tensificar els seus esforços per conscienciar la població , promoure el suport a les persones que pateixen addiccions i fer pedagogia sobre la qüestió.

El Comú d’Escaldes-Engordany, amb la col·laboració del MoraBanc Andorra, ha fet entrega d’ un xec per valor de 5.580 euros a l’associació Projecte Vida corresponent a la venda d’entrades del 7è Trofeu Escaldes-Engordany , un partit que va celebrar-se al Prat Gran a inicis de setembre i que va enfrontar als tricolor i al Laguna Tenerife. El xec l’ha entregat el cònsol menor de la parròquia, Quim Dolsa, acompanyat del director de comunicació, màrqueting i patrocinis del MoraBanc, Toni Alonso, i la cap d’RSC del club, Natalia De Felipe, a la presidenta de l’associació, Eva Tenorio.

Per El Periòdic

