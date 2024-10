El CTTVN participa en el Circuit Zona TT Promeses de Catalunya

El passat cap de setmana, el Club Tennis Taula Valls del Nord (CTTVN) va participar en el Circuit Zona TT Promeses de Catalunya. Alexis Castillejo, Octavio Castillejo i Marcos Castillejo hi van prendre part, obtenint tots tres el primer lloc de grup en les seves respectives categories i assolint així pujar dos nivells per a la pròxima jornada.

Per El Periòdic

