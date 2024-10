Saravia, davant la negativa a la unitat de radioteràpia: "Govern ens té maltractats"

Durant la presentació de la Caminada Popular contra el Càncer 2024, el president de l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, ha criticat durament el Govern per la marxa enrere en el projecte de la unitat de radioteràpia al país. "El Govern ens està maltractant amb aquesta decisió. Sempre hem defensat la necessitat d'una unitat de radioteràpia a Andorra, i les dades actuals ens avalen, però han decidit no tirar endavant el projecte", ha declarat Saravia de manera contundent.

Sobre això, els estudis més recents dels Estats Units desprenen que en 2050 hi hauria un 60% de la població afectada per la malaltia, mentre que Saravia ha estipulat que en aquests moments, els pronòstics indiquen que aquesta dada s'avançaria cap al 2030. Una situació que preocupa a l'associació i que ho demostra els 407 casos nous de càncer que es van detectar l'any passat al Principat, una xifra que Saravia considera "més que suficient" per justificar la necessitat d'aquesta infraestructura.

Saravia ha recordat que el projecte de la unitat de radioteràpia ja es va plantejar durant el mandat de l'excap de Govern Toni Martí, quan Andorra estava "prou preparada" per acollir-la. Ha comparat la situació d'Andorra amb la de Suïssa, país que disposa de les infraestructures necessàries per a aquest tractament, destacant que, mentre Suïssa és un país "ric", Andorra té una "població rica" que no utilitza els serveis sanitaris locals, ja que es tracta fora del país. Segons Saravia, això fa que moltes dades sobre la incidència del càncer no es reflecteixin adequadament a les estadístiques oficials.

Un dels principals problemes que ha denunciat Saravia és el temps que han de dedicar els pacients per desplaçar-se fora del país per rebre tractaments de radioteràpia, amb viatges de fins a sis hores diàries. "És una pèrdua de temps i un cost emocional innecessari que podríem evitar amb una unitat de radioteràpia al país", ha afirmat. A més, ha alertat sobre el perill que suposa la contaminació en el territori andorrà, que, segons ell, no té una via de sortida i augmenta el risc per a la salut pública: "El problema no és d'ara, però d'aquí a 20 anys els nostres fills ho patiran molt més", ha advertit.

Finalment, ha expressat la seva preocupació per la confiança excessiva que s'està dipositant en noves tècniques com la immunoteràpia. Tot i els seus avenços, ha explicat que la immunoteràpia no és la solució definitiva, ja que en molts casos no és eficaç quan les cèl·lules canceroses muten. "Sembla que estem esperant una panacea que no arriba. Govern es va comprometre a desenvolupar un pla nacional oncològic, però han passat dos anys i encara no tenim resultats", ha conclòs Saravia, segons informa l'ANA.