Andorra i Espanya reforcen la cooperació en transformació digital i telecomunicacions

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, acompanyat per l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb el seu homòleg espanyol, Antonio Hernando, per explorar noves vies de col·laboració en l’àmbit de la transformació digital, centrant-se especialment en infraestructures digitals i telecomunicacions.

Durant la reunió, Rossell i Hernando van destacar les bones relacions i col·laboracions ja establertes entre els dos països, especialment en ciberseguretat i infraestructures de telecomunicacions. Els convenis signats en aquests àmbits han generat sinergies i intercanvis d'experiències que han reforçat la seguretat en l'entorn digital i han enfortit la relació entre les agències de ciberseguretat dels dos països.

Els dos representants també van compartir la necessitat de continuar avançant en l’estudi de noves formes de col·laboració que considerin l'ètica i la inclusió en l'espai digital. Rossell va destacar la voluntat d’impulsar, durant el 2025, un intercanvi empresarial entre Andorra i Espanya, enfocat en la transformació digital de les pimes i la implementació de solucions d’intel·ligència artificial (IA). A més, els dos països estan explorant possibles projectes conjunts per avançar en la digitalització de l’administració pública i l'ús de la IA aplicada als serveis públics.

Un altre punt clau de la reunió va ser la coordinació en matèria d'infraestructures de telecomunicacions, amb un èmfasi especial en la gestió de les freqüències transfrontereres. Es va destacar la necessitat de seguir col·laborant en la coordinació de l’ús de freqüències FM, 2G, 3G, 4G i 5G per minimitzar interferències i garantir una connectivitat fiable a les zones frontereres.

A més, Rossell i Hernando van coincidir en la importància de garantir que la digitalització vagi acompanyada de benestar digital i capacitació en habilitats digitals. En aquest sentit, es va expressar la voluntat de col·laborar en la formació especialitzada per a professionals de sectors com la IA i la ciberseguretat, amb l’objectiu de garantir que tant Andorra com Espanya disposin d’una mà d’obra preparada per als reptes tecnològics del futur.