Toni Sala: "La història implica molt la postura del seu lector. És fàcil sentir-se incomodat"

Una història pertorbadora, negra i d'adults, amb tints de realitat i casualitat, són els ingredients que s'amaguen al darrere de l'últim llibre de l'experimentat escriptor català Toni Sala, 'Persecució', editat al Principat en castellà per l'editorial Trotalibros. És per això que com a primer convidat de les 'Entrevistes literàries' que promou cada tardor el Comú d'Encamp, es tindrà el plaer de comptar i conversar aquesta tarda amb l'autor sobre els detalls més curiosos d'aquest darrer treball. L'encarregat de fer-ho, val a dir, serà l'editor Oliver Vergés, a les 19.30 hores a la biblioteca comunal encampadana, a on a més es destinarà part de la xerrada per resoldre dubtes i intercanviar punts de vista amb els lectors que s'apropin.

"Serà una conversació més espontània i no pas un discurs preparat, a més de ser un acte molt maco perquè venir a parlar en un grup de lectura sempre aporta una connexió especial amb el públic, el qual sap perfectament del que tracta la història", ha comentat entusiasmat l'escriptor, qui s'ha desplaçat avui fins a la seu de EL PERIÒDIC per atendre en exclusiva a aquest mitjà. Una barreja de sensacions, opinions, arguments i preguntes serà el còctel al qual s'afronta Sala aquesta tarda a la Biblioteca d'Encamp; així i tot, en un diàleg distès i agradable, al que el novel·lista ha titllat de "mirall i retorn", atès als suggeriments que rebrà dels lectors andorrans.

"És un tipus de llibre que exigeix molt la implicació del lector, no pas una lectura ràpida. Llegir-ho pot violentar a qualsevol", ha confessat Sala. A part d'efectuar una anàlisi a 'Persecució', l'escriptor també dura a terme un breu repàs de les seves obres al complet, inclòs la seva última creació autobiogràfica: 'Una família'. Si bé la seva darrera novel·la està adreçada a majors d'edat, en tractar-se d'un tema tan torbi com és ser la parella d'un assassí, el guanyador del Premi Joan Crexells en 2019 ha remarcat que pel públic infantil també hi ha part del seu repertori, com és el cas de 'Goril·la blanc', una història que narra en primera persona les memòries del darrer goril·la albí que va existir, anomenat Floquet de neu.

A banda d'això, l'autor també ha rememorat amb aquest mtijà el moment tan singular que va ser rebre per part de la Generalitat de Catalunya el Premi Nacional de Literatura el 2005: "Me'n recordo que la meva filla estava aquell dia en un parc d'atraccions, i després que em truqués el conseller de Cultura per comunicar-me la notícia li vaig dir escolta, puja a on vulguis". Una divertida anècdota que Sala recorda amb estima i que celebra, a més, per haver-se sumat a l'honor de rebre un guardó "tan mític i només repartit a les mans dels referents literaris catalans" com és el Premi Crexells amb l'obra 'Persecució', premi a qui també van atorgar l'any 1937 a Mercè Rodoreda. Una fita que, a part del vessant econòmic, va consagrar a Sala com a soci perpetu de l'Ateneu Barcelonés.