Baró demana al Govern per l'adjudicació dels pisos de lloguer del Pas de la Casa

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha presentat avui una demanda d'informació al Govern relacionada amb els habitatges de lloguer a preu assequible que s'han posat a disposició de la ciutadania. Baró ha sol·licitat accedir a tota la documentació referent a l'adjudicació dels pisos de lloguer a preu assequible del Pas de la Casa, així com a la comunicació del projecte i al protocol establert entre el Govern, l'Institut Nacional de l'Habitatge i els comuns. A més, el conseller ha demanat les sol·licituds d'inscripció, de manera anonimitzada, i les resolucions associades, tant les favorables com les desfavorables.

