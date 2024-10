Trigueros: "El que passi aquesta jornada no serà decisiu"

El d'aquest cap de setmana no és un partit qualsevol: l'FC Andorra arriba després de la derrota contra el Zamora i es veurà les cares contra el fins ara millor equip de tota la categoria, la Cultural Leonesa. Els de Raúl Llona ho han guanyat absolutament tot a excepció d'un partit que va acabar amb empat, així que són primers amb 22 punts, vuit més que els tricolor, qui en cas de tornar a perdre aquest cap de setmana es col·locarien a 11. Per als de Ferran Costa hauria de ser un matx decisiu, però Pablo Trigueros no ho considera així: "Són un bon equip i ara els ve un calendari més difícil, no ho guanyaran tot [...] Queda molta lliga i nosaltres hem de vèncer, sense cap ansietat, estant tranquils i anant partit a partit".

Cert és que la competició no fa ni dos mesos que va donar el tret de sortida, però a la Primera Federació una diferència d'11 punts és cosa seria. Encara més quan l'ascens directe al futbol professional només l'assoleix el primer del grup. Per això, la mentalitat dels pirenaics de cara el duel del dissabte (15.30 hores) és la de ser els primers en tombar els castellanolleonesos. "El futbol sempre et dona l'oportunitat de donar la volta. Tenim ganes de canviar la derrota per una victòria, i ara tenim dos partits a casa per fer-nos forts", ha completat el central manxec.

De Zamora, el jugador n'extreu la lliçó de les desconnexions, ja que amb cinc minuts es van veure dos gols per sota. Així mateix, i demanat per ser un conjunt construït des del darrere, ha destacat que l'atac i la defensa van de bracet: "Si mantenim la porteria a zero estem més a prop de vèncer, i quan et marquen costa més remuntar". "Cada vegada es prioritza més la defensa i els partits són més tancats", afegia. Preguntat pel nou sistema obligat que ha hagut d'implementar el tècnic, amb tres centrals i carrilers, Trigueros ha assegurat que es poden adaptar a qualsevol esquema: "L'equip sap a què juga i tothom sap què ha de fer a cada sistema".

A títol personal, està molt content al Principat: "És una gran plantilla on tots poden donar un bon nivell, m'està agradant el que estic veient i crec que podem estar a dalt".