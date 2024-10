L'oposició parlamentària manifesta la seva preocupació per la gestió dels fons públics

El president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, ha manifestat la seva preocupació per la gestió dels fons públics en relació amb la contractació del responsable de comunicació de l'Acord d'associació amb la Unió Europea, Álvaro Montoliu. En declaracions a EL PERIÒDIC, Escalé ha subratllat que el seu grup està especialment inquiet per la manera com s'ha gestionat la contractació de l'empresa AMT, la qual gestiona la comunicació d'aquest acord. "S'ha fet una contractació directa a una empresa estrangera, sense donar oportunitat a empreses del país", ha criticat Escalé.

A més, Concòrdia ha registrat una sèrie de preguntes al Govern que seran respostes el pròxim dijous, 24 d'octubre. Entre aquestes, es demana a l'Executiu que concreti quines son les actuacions que es planteja dur a terme durant els pròxims mesos, amb relació a la campanya de comunicació de l'Acord. En aquest sentit, Escalé considera un problema democràtic greu que el Govern estigui utilitzant fons públics per promoure l'Acord, obviant una part important dels impactes que aquest comportarà.

Seguint en aquesta línia, el conseller general lamenta que l'Executiu hagi invertit centenars de milers d’euros en informes i estudis que després no ha fet públics. Així mateix, el Govern ha compromès ja més d’un milió d’euros per comunicar l’Acord d’associació, tot contractant una empresa que es troba en judici per frau electoral a Espanya. El clar objecte d’aquestes contractacions és convèncer a la població, quan hauria de ser el d’oferir neutralment tota la informació.

Per la seva banda, Carine Montaner, líder del grup parlamentari Andorra Endavant, ha qualificat la situació d’"increïble" i ha avançat que el seu grup també formularà preguntes al Govern sobre aquesta qüestió el pròxim 24 d'octubre. Montaner ha recordat que Andorra Endavant va ser el primer a qüestionar la contractació de l'empresa encarregada de la comunicació de l'Acord amb la UE.

En canvi, Jordi Jordana, del grup parlamentari Demòcrata, s'ha mostrat sorprès per la informació rebuda i ha assenyalat que "caldrà veure quin recorregut té i si és certa". Jordana ha afegit que el seu partit valorarà la situació dimarts vinent i també ho discutirà amb el Govern abans de prendre una decisió. Finalment, el grup parlamentari Socialdemòcrata ha declinat fer declaracions a aquest mitjà sobre aquest assumpte, ja que el cas es troba en procés judicial.