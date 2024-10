Govern licita per 7 milions la construcció de 82 nous habitatges assequibles a Escaldes i Ordino

Govern ha donat llum verda al concurs per adjudicar els treballs de construcció i adequació de tres edificis de pisos que formaran part del parc públic de lloguer assequible. Segons ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, "aquests tres immobles sumaran un total de 82 nous habitatges al parc públic".

En concret, s’ha aprovat la licitació de dos edificis contigus situats al coll d’Ordino, un de lloguer i un de compra. Casal ha explicat que els treballs en el primer edifici, configurat actualment com a hotel, consistiran a "modificar-ne l’ús per oferir 25 habitatges de lloguer a preu assequible". Pel que fa al segon edifici, que només està acabat exteriorment, el projecte preveu la construcció de 23 nous habitatges per a la compra. La licitació es farà mitjançant concurs nacional, amb un termini d’execució de 12 mesos. S'espera que les obres estiguin finalitzades a finals del 2025 o principis del 2026.

Paral·lelament, el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat la licitació de la primera fase de les obres per a la construcció de l’edifici d’habitatges de lloguer assequible situat a l’avinguda del Pessebre, número 60, a Escaldes-Engordany. Aquest projecte forma part d’una iniciativa conjunta entre el Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany, formalitzada en un conveni signat el març del 2023. Segons aquest acord, la corporació comunal cedeix gratuïtament una parcel·la de 791,78 metres quadrats per a la construcció de 34 habitatges.

El projecte preveu que el Comú escaldenc es faci càrrec de les obres d’excavació, de la construcció de l’aparcament i de la planta baixa de l’edifici. Per la seva banda, el Govern s’encarregarà de l’aixecament de sis plantes residencials. Segons Casal, "les obres governamentals estan dividides en dues fases per adaptar-se als treballs del Comú", i ja s’ha licitat la primera fase, la qual correspon a la construcció de les sis plantes. Aquesta primera fase s’inicia ara, mentre que la segona fase s’adjudicarà properament per garantir la continuïtat del projecte.

El futur edifici d’Escaldes-Engordany s’emmarca en l’estratègia del Govern per incrementar el parc públic d’habitatge a preu assequible, amb l’objectiu d’arribar als 400 pisos en tres anys. Casal ha destacat que aquesta és "una peça més en l’estratègia polièdrica que el Govern està duent a terme per donar resposta a la problemàtica de l’habitatge", una estratègia que també inclou mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer fins al 2027 i el Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge.

Tanmateix, Casal ha destacat que aquests dos immobles formen part del conjunt d’edificis que el Govern va adquirir fa més d’un any i que "per al total de les obres de rehabilitació i construcció dels tres edificis, el Govern ha previst una partida de 7 milions d’euros", ha apuntalat.