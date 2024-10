Concòrdia sol·licita explicacions sobre el desplegament de la Llei del català

El grup parlamentari de Concòrdia, en relació amb la nova Llei del català, sol·licita a Govern per les actuacions que s'han dut a terme pel que fa a la comunicació institucional i per la quantitat d’expedients sancionadors que s’han tramitat, des de l’aprovació del nou text el passat mes d’abril. A més, el president de la formació, Cerni Escalé, també vol conèixer les previsions de l’Executiu en relació amb el compliment dels requisits lingüístics en les renovacions dels permisos de residència. En aquest sentit, Concòrdia considera que s’han de redoblar esforços per fer complir la llei en vigor i per oferir més eines a les persones nouvingudes que volen aprendre el català.

Finalment, Maria Àngels Aché, consellera general del grup parlamentari ha entrat una tercera pregunta que se centra en el desplegament d'accions del pla nacional sociosanitari per a la gent gran, aprovat a finals de l’any 2022. En concret, Aché vol saber quines accions ha desplegat el Govern, des de l’inici d’aquesta legislatura, per tal de reforçar el suport a totes aquelles persones que tenen cura de familiars dependents. D’aquesta manera vol destacar la importància d’un suport integral i imprescindible per a les famílies que assumeixen aquesta responsabilitat, contribuint, així, al seu benestar social i a la qualitat de vida.