La campanya de vacunació conjunta contra la grip i la Covid-19 començarà el pròxim dilluns.

Govern ha anunciat que la campanya de vacunació contra la grip estacional i la Covid-19 es durà a terme de manera conjunta aquesta tardor. La campanya, que començarà el pròxim 21 d'octubre i s'allargarà fins al 31 de gener de 2025, està adreçada a les persones majors de 60 anys i a aquelles amb condicions de risc. Per poder rebre la vacuna, serà necessari demanar cita prèvia als centres d’atenció primària a partir del dijous 17 d’octubre. En el cas de les persones menors de 60 anys amb factors de risc, s'haurà de presentar una recepta mèdica d’atenció primària.

Segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, "s’han adquirit 3.000 dosis de la vacuna de la grip per a pacients entre 6 mesos i 64 anys, i 4.900 dosis per a persones de 65 anys o més". A més, ha assenyalat que hi ha dues tipologies de vacunes per a la grip, que "responen a criteris mèdics". Pel que fa a la vacuna contra la Covid-19, el Govern ha adquirit 2.880 dosis. En aquest cas, es recomana la vacunació independentment del nombre de dosis prèvies, incloent-hi les persones que no n'han rebut cap, amb una única dosi i un interval mínim de tres mesos des de la darrera vacuna o infecció.

Cal destacar que la campanya també s’adreça als col·lectius que poden transmetre aquestes malalties a persones d’alt risc. Això inclou treballadors sanitaris i sociosanitaris, treballadors de serveis comunitaris essencials, així com els interns i treballadors del Centre Penitenciari. Els usuaris i treballadors dels centres sociosanitaris rebran la vacuna directament als seus llocs de treball. Pel que fa als treballadors de serveis comunitaris essencials i al Centre Penitenciari, la vacunació seguirà la mateixa operativa que s'ha utilitzat en anys anteriors per a la grip.