Els isards ja tenen dates pel Men’s Conference

La selecció masculina de rugbi ja coneix el calendari per al Campionat d’Europa Men’s Conference d’aquesta temporada. Així ho ha informat la Federació Andorrana de Rugbi (FAR), qui ha destacat que després de dos anys jugant amb rivals del nord, els isards s’enfrontaran aquesta vegada a Malta, Israel i Xipre. El primer duel serà el 30 d’aquest mes contra els maltesos al Nacional (17.00 hores). Contra Israel jugaran l’1 de febrer, encara sense saber si serà a casa o no, mentre que contra els xipriotes s’enfrontaran el 5 d’abril en un duel ja segur lluny del Principat.