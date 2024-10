El Tribunal de Comptes adverteix que el pressupost del 2025 incomplirà de nou la regla d'or

El Tribunal de Comptes ha fet públic l’informe corresponent als objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària per a l’exercici 2025, destacant que els ingressos per imposició directa i la despesa corrent tornen a incomplir els límits fixats per la Llei de sostenibilitat de les finances públiques, coneguda com la Llei de la regla d’or. Els ingressos per impostos directes, que inclouen figures com l’IRPF o l’Impost de Societats, representaran el 49,6% de la recaptació total, superant el topall del 40% establert per la normativa. A més, la despesa corrent creixerà un 8,3%, molt per sobre del creixement previst del PIB, situat en un 4,5%.

Tot i aquests incompliments, el Tribunal de Comptes destaca que la Llei de sostenibilitat financera no estableix mecanismes correctius específics per aquests casos, a diferència de les limitacions d’endeutament i de despesa màxima permesa, que sí que preveuen accions en cas de desviació. L’objectiu de deute per a l’administració general es manté dins els límits legals, amb un 32,2% sobre el PIB, mentre que la despesa màxima permesa s’ha fixat en 668,64 milions d’euros, complint així les previsions.

El Govern ha manifestat la seva intenció de modificar la Llei de la regla d’or per adaptar-la al nou context econòmic, on la recaptació tributària directa ha augmentat de manera significativa. L’objectiu és adequar la normativa a la realitat actual i evitar que aquests incompliments es repeteixin en el futur.