Un conductor bolca el cotxe en un greu accident mentre conduïa ebri i amb el carnet retirat

Un home de 48 anys ha estat detingut després de bolcar el cotxe en un greu accident mentre conduïa ebri i amb el carnet retirat. Segons informa la policia, en l'incident només s'ha vist implicat el vehicle, de matrícula andorrana, resultant el conductor ferit, qui ha estat traslladat a l'hospital i posteriorment detingut, un cop ha estat donat d'alta. Els fets han tingut lloc aquest dimecres al voltant de les 21.00 hores, al carrer del Riu Blanc d'Encamp. El conductor ha estat arrestat pels presumptes delictes contra l'Administració de Justícia i la seguretat col·lectiva, ja que tenia vigent una pena de privació del seu permís de conduir , a més de sotmetre's a la corresponent prova d'alcoholimetria donant una taxa superior a la permesa. Daltra banda, un jove ha patit un accident aquest matí a pont pla, al costat de la Massana. Segons ha indicat el cos de bombers, l'incident s'hauria produït al voltant de les 08.00 hores , i aquest podria haver estat provocat per les condicions meteorològiques. Paral·lelament, la policia estaria fent les comprovacions pertinents sobre uns altres fets ocorreguts, ja que un cotxe accidentat amb matrícula andorrana ha estat trobat a la carretera de l'Obac al voltant de les 03.30 hores, a l'altura de la benzinera repsol, perquè segons informa el cos de seguretat en arribar no van trobar al conductor del vehicle.

Per El Periòdic

