Les vendes de les grans superfícies creixen un 3,3% a l’agost

D'altra banda, l'ocupació a les grans superfícies es va mantenir estable respecte a l'agost de l'any passat, tot i que va experimentar un augment del 2,4% en comparació amb el mes de juliol de 2024. En termes de gènere, el 61,5% dels treballadors eren dones, mentre que el 38,5% eren homes, una distribució que s'ha mantingut estable en l'últim any. No obstant això, en comparació amb l'any anterior, la proporció de dones ocupades va disminuir un 5%, mentre que la dels homes va augmentar un 9,2%.

Pel que fa a la categoria alimentària, l'índex va mostrar un increment del 6,6%, mentre que l'índex dels productes no alimentaris es va reduir un 3,4% en comparació amb l'agost de 2023. Aquestes dades s'han de contextualitzar dins d'un escenari de preus corrents, que es van veure afectats negativament per la inflació.

L'índex de vendes de les grans superfícies comercials al detall va registrar un augment del 3,3% a preus corrents durant l'agost de 2024 en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Segons la categoria de productes, la venda d'articles alimentaris va experimentar un creixement significatiu del 8,5%, mentre que la venda de productes no alimentaris va caure un 1,3% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per El Periòdic

