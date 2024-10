292 persones adquireixen la nacionalitat andorrana durant el segon trimestre del 2024

Un total de 292 persones van adquirir la nacionalitat andorrana durant el segon trimestre de l'any, segons les dades publicades aquest dijous pel Departament d'Estadística. D'aquestes, 147 van obtenir la nacionalitat amb plenitud de drets, mentre que les altres 145 van rebre el reconeixement provisional del dret d'adquisició de la nacionalitat.

Entre les persones que van adquirir la nacionalitat amb tots els drets, 99 ho van fer per origen, mentre que 48 ho van fer per adquisició, cas en què els sol·licitants van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior. Pel que fa a les 145 sol·licituds resoltes de manera provisional, aquestes estan pendents de la presentació de la renúncia de la o les nacionalitats d'origen, tal com exigeix la normativa.

Segons la normativa europea sobre estadístiques de migració i protecció internacional, l'estadística només recull els processos que comporten un canvi de nacionalitat i que afecten persones residents a Andorra. D'aquesta manera, del total de 48 adquisicions de nacionalitat registrades durant el segon trimestre, el 70,8% van ser per residència, el 18,8% per matrimoni i el 10,4% restant per altres motius.

Pel que fa al gènere, el 61,8% de les adquisicions de nacionalitat per residència corresponen a homes, mentre que el 38,2% restant corresponen a dones. A més, la majoria dels sol·licitants que van adquirir la nacionalitat per residència havien nascut a Espanya i el 70,6% d'ells van renunciar a la seva nacionalitat espanyola.

Finalment, en el cas de les adquisicions de nacionalitat per matrimoni, el 55,6% van correspondre a homes i el 44,4% a dones durant el segon trimestre del 2024.