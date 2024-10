Les autoritzacions inicials d'immigració cauen un 32,8% el segon trimestre

El departament d'Immigració ha acordat un total de 2.245 autoritzacions inicials durant el segon trimestre de l'any, fet que suposa una caiguda del 32,8% en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons dades processades per Estadística. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, s’han concedit 1.772 permisos, una reducció de 1.062 respecte al segon trimestre de l’any anterior. Els permisos de residència i treball s’han situat en 1.339, amb una disminució anual del 42,2%. Els permisos de residència simple han estat 357, un 18,1% menys que en el mateix període de l’any anterior. Pel que fa als permisos per a treballadors fronterers, se n’han concedit 61, deu menys que al segon trimestre de 2023.

Les autoritzacions temporals de treball, en canvi, han augmentat un 15,2% respecte al mateix període de l'any passat, amb un total de 250. Tanmateix, les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres han caigut un 23,6%, amb 210 permisos. Les autoritzacions per recerca, estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius han sumat tretze, tres menys que l'any passat. Cap autorització temporal per a treballadors fronterers ha estat atorgada, mentre que l’any anterior se n’havia concedit una.

A data de 30 de juny, hi havia en vigor 53.589 autoritzacions, un increment anual del 3,7%. D’aquestes, 52.914 eren prorrogables, un 3,9% més que l’any anterior. Les autoritzacions de residència i treball ascendien a 41.294, amb un augment del 4,3%, mentre que les de residència simple sumaven 9.706, un 2,5% més. Finalment, els permisos per treballadors fronterers han crescut lleugerament, arribant a 1.825, setze més que en el mateix període de l’any passat.