Finalitza la primera fase de l’excavació arqueològica al túmul del Cubil d’Encamp amb èxit

Els treballs arqueològics al túmul del Cubil d'Encamp han completat amb èxit la primera fase, assolint els objectius previstos. Entre el 23 de setembre i l’11 d’octubre, s’ha dut a terme l'excavació que ha permès descobrir la totalitat del túmul, documentant-lo de manera exhaustiva mitjançant fotografies i tècniques de fotogrametria. Aquesta metodologia ha permès registrar-lo en 3D, un pas clau per a la seva futura representació detallada.

Segons fonts del Comú d'Encamp, l’equip ha intervingut sobre una àrea de 302 m², retirant la capa superficial de terra, herba i arrels. Aquesta tasca ha facilitat una visió global de l’estructura, confirmant cada cop més la hipòtesi que es tracta d’un túmul de planta circular, amb un diàmetre d’aproximadament 14 metres i una superfície de 145 m². Al centre, s’ha localitzat una probable cambra funerària, una característica pròpia dels monuments megalítics.

A més, s’ha identificat una estructura circular de dimensions més petites, de 3 metres de diàmetre, al perímetre sud-est del túmul. Aquesta estructura, que conserva restes d'un foc a la part central, presenta una singularitat que suggereix vincles amb rituals funeraris de l’època, sent probablement coetània del túmul.

Descobriment històric: el primer dolmen d’Andorra

El conjunt format pel túmul i la cambra funerària ha estat identificat com un dolmen, fet que suposa el descobriment del primer sepulcre megalític d’Andorra. Aquesta troballa és especialment significativa, ja que situa el Principat dins el context del fenomen megalític que s’estén pel Pirineu, on fins ara Andorra no hi havia aportat cap registre. El dolmen del Cubil permet establir connexions amb altres sepulcres del Neolític i l’Edat del Bronze trobats a regions veïnes com l’Alt Urgell i l’Arieja.

Després d’aquesta primera fase, les restes han estat cobertes de manera preventiva per protegir-les. La segona fase de les excavacions, prevista per a properes campanyes, se centrarà en l’estudi de la cambra funerària central.

L’actuació, dirigida per l’arqueòleg Josep Font, forma part de la segona campanya d’excavació dins el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Comú d'Encamp, signat el 2019. Aquest acord té com a objectiu impulsar el coneixement i la valorització de la Ruta dels Orris, un itinerari cultural que inclou el túmul del Cubil i altres restes prehistòriques, romanes, medievals i contemporànies.