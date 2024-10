Grans expectatives per la temporada de Verdú, però prudència davant tot

Una temporada amb objectius molt ambiciosos, com ara conquistar l'anhelada Copa del Món, són els desitjos i motivacions que s'ha fixat l'esquiador professional Joan Verdú per a aquest nou curs 2024-25. Malgrat això, i a banda d'exposar el bon estat físic i mental que ha evidenciat aquest matí l'esportista, ha explicat que aquests dies "no ha pogut entrenar a causa d'un cop al genoll", de manera que els darrers entrenaments s'han vist una mica truncats i ha hagut de portar muletes aquests dies. Tanmateix, Verdú s'ha mostrat molt optimista i satisfet amb la pretemporada realitzada fins ara, recordem efectuant nou dies de preparació a Nova Zelanda, un aspecte que també ha destacat el seu entrenador, Juan Lago, confirmant la bona predisposició i qualitat d'aquesta.

"El Joan està molt preparat perquè la pretemporada ha anat molt bé. Intentarem anar amb tot per alçar als Pirineus i completar així una temporada històrica", ha apuntat Lago. Un discurs que continua la mateixa línia del que ha exposat avui l'esquiador a la roda de premsa prèvia a l'inici de temporada, en què ha manifestat que tot i l'ensurt del genoll, "l'esquena, per contra, està en perfecte estat i això és una gran notícia que celebro", fent al·lusió que el contratemps li recorda a les "mateixes sensacions experimentades la temporada anterior".

Així i tot, el cop al genoll no es tracta d'una lesió afegida, ha comentat Verdú, però que probablement això el podria apartar de córrer la primera cursa, ja que l'equip no vol maximitzar els riscos i "a dos tres dies abans de la carrera es decidirà". En conseqüència, "encara quedarien altres nou carreres per davant", relaten des de la FAE.

D'altra banda, i amb relació als objectius fixats pel present curs, Verdú ha fet coneixement del seu bon estat anímic i motivació concretant que la pretemporada l'ha portat a cuidar "tots i cadascun dels detalls" per intentar aconseguir la fita que continua sent la de ser campió mundial. "Estem plenament confiats que tirarem endavant aquest inici, tot i aquest petit ensurt. Ara mateix diposito totes les meves energies en recuperar-me, ja que tenim al davant una temporada il·lusionant amb uns mundials a l'horitzó", ha conclòs l'esquiador.