La nutricionista de la Rafa Nadal Academy, convidada a la 3a edició del cicle Turisme Esportiu i Benestar

La tercera edició del cicle de conferències de Turisme Esportiu i de Benestar de Sant Julià de Lòria donarà el seu tret de sortida el pròxim 29 d'octubre. Val a dir que aquesta iniciativa té com a objectiu posicionar la parròquia com a referent en la promoció del turisme i l’activitat esportiva, aportant d'aquesta manera la visió de professionals en diferents àmbits de l’esport: nutrició, medicina, experiència o màrqueting, entre d’altres. En aquest sentit, les conferències d'enguany tindran lloc a la sala Sergi Mas a les 20.00 hores. Així, el cicle s'obrirà el dimarts 29 d’octubre amb una ponència estrella de la responsable de nutrició de la Rafa Nadal Academy, Gemma Bes, que tractarà sobre la importància de la nutrició i el benestar.



A banda d'això, el programa continuarà el pròxim 7 de novembre amb la intervenció del cardiòleg clínic i esportiu del Centre Mèdic Teknon de Barcelona, Javier Güell, qui oferirà una xerrada sobre la prevenció de patologies cardiovasculars. Posteriorment, l'11 de novembre es comptarà amb la presència de tres joves esportistes professionals de referència al país: Vicky Jiménez, Miquel Travé i Mònica Doria, els quals compartiran amb el públic la seva experiència en l'esport d'elit a escala internacional.



De cara al 21 de novembre, el presentador i conferenciant motivacional, Enric Company, oferirà la ponència 'Im-parables'. Per concloure el cicle, el director de màrqueting de l'equip ciclista MovistarTeam, Juan Pablo Molinero, i juntament amb el periodista esportiu, Carles Cortés, tancaran el cicle el 28 de novembre amb una conferència sobre la comunicació en l'àmbit esportiu. Cal remarcar que un any més, MyAndbank col·labora en el cicle com a patrocinador, reafirmant el seu compromís amb l'esport. Per motius d'aforament limitat, cal realitzar reserva prèvia a la pàgina web del Comú de Sant Julià de Lòria a www.santjulia.ad.