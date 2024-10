Escaldes-Engordany dona la mà als joves amb el programa prelaboral Fent Camí

D'aquesta manera, els joves tindran l'oportunitat de viure una experiència laboral que els ajudarà a consolidar les seves habilitats, adquirir nous coneixements i, sobretot, definir millor el seu camí professional . La col·laboració entre el Comú d'Escaldes-Engordany i la Fundació Meritxell reforça el compromís de la parròquia amb la inclusió social i el suport a la joventut, brindant-los oportunitats per construir el seu futur en un entorn de treball proper i enriquidor .

El comú d'Escaldes-Engordany ha rebut la visita dels joves que formen part del programa prelaboral Fent Camí , una iniciativa impulsada per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i que va dirigida a joves d'entre 16 i 21 anys amb l'objectiu d'acompanyar-los en el seu procés d'inserció laboral, oferint-los d'aquesta forma oportunitats d'aprenentatge pràctic en entorns professionals reals . Cal esmentar que tots aquests joves tenen una resolució favorable per part de la Conava i es troben dins el programa prelaboral del Centre de Formació Professional d'Aixovall. Durant el matí, tots els seus participants han pogut conèixer de primera mà les feines que es fan al departament de jardineria, manteniment d'esports i a l'Oficina de Turisme . Aquestes visites han de permetre als interessats explorar diferents àmbits laborals, observar el treball que s'hi realitza i valorar si aquestes àrees professionals són del seu interès . Així, els infants podran decidir si els agradaria continuar la seva experiència formativa en algun d'aquests departaments mitjançant unes pràctiques professionals, que es durien a terme després de les vacances de Tots Sants . Cal saber que les pràctiques tenen una durada màxima de quinze dies i una dedicació de fins a quatre hores diàries.

Per El Periòdic

