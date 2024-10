El preu del metre quadrat dels pisos en venda assoleix recòrds històrics amb 5.419 euros

Aquest matí, l'Associació de Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA) ha presentat, conjuntament amb Luis Fabra, director de la Càtedra de Mercat Immobiliari de la Universitat de Saragossa, l'informe sobre el mercat immobiliari del Principat per al 2024. Fabra ha estat l'encarregat de dur a terme la presentació, en la qual s'ha destacat que el preu del metre quadrat dels pisos en venda ha arribat a màxims històrics, situant-se en 5.419 euros. Aquesta pujada ha tingut un impacte directe en la xifra de compravendes, que ha caigut un 14% respecte al mateix període de l'any passat.

Segons Gerard Casellas, president de l'AGIA, "el procés d'ajustament de preus tarda entre quatre i cinc trimestres, uns dos anys, i ara sembla que ens trobem en una fase de contenció de preus, amb una lleugera tendència a la baixa de l'activitat". Durant aquest trimestre, s'ha registrat una baixada del 13,9% en el nombre de compravendes, en part per l'elevat preu de l'habitatge.

A més de la preocupació per la desviació entre els preus del mercat i el que es paga pels lloguers, Casellas ha remarcat la manca de dades fiables sobre els lloguers. "El mercat de lloguer està intervingut des de fa anys, i la diferència entre el que es paga pels lloguers i el que seria el preu de mercat liberalitzat és significativa", ha destacat. Aquesta falta d'informació impedeix una anàlisi precisa del mercat, ja que moltes dades provenen de portals immobiliaris, els quals no reflecteixen tota la realitat. "No podem analitzar el mercat del lloguer amb la precisió amb què analitzem el mercat de compravenda", ha afegit Casellas.

Pel que fa a la compravenda d'habitatges, l'informe indica una tendència a la baixa respecte anys anteriors. En l'últim trimestre s'han registrat 341 operacions, un 13,9% menys respecte al mateix període de l'any passat. En total, la superfície transmesa ha estat de 111.399 metres quadrats, un descens del 30,8% en comparació amb l'any anterior. Fabra ha explicat que "l'any 2022 va ser un any excepcional, mentre que el 2023 ja va mostrar una lleugera baixada, i el 2024 ens retorna a la realitat amb un descens en l'activitat de compravenda".

Malgrat la baixada de l'activitat, el preu de l'habitatge es manté elevat, amb un creixement del 60,2% en els darrers cinc anys. Segons l'informe, el preu mitjà per metre quadrat és de 3.692 euros, amb un creixement anual de l'11%. "El preu sempre arriba tard a la festa", ha afirmat Fabra, referint-se al fet que, tot i la baixada de l'activitat, els preus es mantenen alts. Els pisos tenen un preu mitjà de 3.890 euros per metre quadrat, amb un augment del 12% en l'últim any.

"L'objectiu que hauríem de tenir com a societat és que l'habitatge sigui el més assequible possible", ha asseverat Fabra, tot detallant que "descomptant la inflació, el creixement de la renda neta dels ciutadans dubto que permeti o capaciti atendre creixements d'un 11% anual del mercat". Per aquesta raó, l'expert ha deixat clar que la relació del mercat no és assenyat: "Estem en el punt àlgid, però dintre de l'informe també s'està veient com l'activitat comença a baixae", ha valorat Casellas.

Altrament, un dels temes més destacats de la jornada ha estat la dificultat d'analitzar el mercat de lloguer degut a la manca de dades. Casellas ha subratllat que només un 5% de l'oferta total d'habitatges correspon a lloguers, la qual cosa dificulta la creació d'un retrat acurat del mercat. "Esperem que a poc a poc aquestes dades estiguin disponibles per poder fer una visió més real del mercat de lloguer", ha afirmat.

Finalment, i de cara a la propera temporada d'hivern, en la qual es preveu l'arribada de 5.000 persones per treballar al sector de l'esquí i l'hostaleria, Casellas ha indicat que aquesta situació no generarà canvis substancials en la demanda d'habitatge: "La majoria de les persones que venen ja tenen allotjament proporcionat per les empreses, i no hem notat una demanda significativa per part de gent que ve a treballar temporalment", ha declarat el president de l'AGIA.

