Els socialdemòcrates plantejen ajornar la mesura del pisos buits en un any

En el marc de presentació de les esmenes de la Llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, més coneguda com a Llei Òmnibus, el grup parlamentari Socialdemòcrata (PS) ha plantejat ajornar la mesura dels pisos buits un any per poder "acompanyar i informar als propietaris sobre la mesura", ha argumentat Judith Casal, presidenta del grup parlamentari en la presentació de fins a un total de 25 esmenes. Juntament amb l'esmentada han comparegut també els consellers generals Susanna Vela i Pere Baró, incidint tots tres especialment en els problemes d'habitatge i la inversió estrangera.

Segons ha explicat Vela, una de les altres peticions que han fet és establir a la Llei del sòl que es reservi per a pisos públics un 20% de la superfície construïble de cada unitat d'actuació. En aquesta mateixa línia, els socialdemòcrates demanen que "la reserva de sòl que es destina a l'habitatge de protecció pública no podria ser inferior al 50% del total de reserva previst". Així mateix, els socialdemòcrates han indicat a les esmenes la necessitat de què sigui l'Institut Nacional de l'Habitatge qui determini les condicions econòmiques dels pisos buits que es posaran al mercat de lloguer i que el preu no l'estableixi l'Executiu.

D'altra banda, el PS també s'ha referit al turisme. Casal ha posat èmfasi en què les autoritzacions que ja s'han atorgat no es vegin afectades en fer la renovació i se'ls considerin les condicions que tenien prèviament a "l'entrada en vigor" de la llei Òmnibus.

En matèria d'inversió estrangera i impostos, Baró ha exposat que és unaaltra oportunitat per garantir l'habitatge a les persones, motiu pel que han presentat tres esmenes. En primer lloc, "limitar encara més la inversió estrangera", ha indicat Baró, afegint que només es pugui fer una adquisició d'un pis, apartament o un estudi. A més, ha remarcat que aquest tipus d'inversió podria adquirir com a màxim dues places d'aparcament i un traster.

En aquest mateix sentit, Baró ha anunciat que una única modificació tècnica en referència a l'aparcament. Una altra esmena en aquesta matèria ha estat que a la prohibició de la inversió estrangera per a la promoció urbanística o la promoció immobiliària està com a excepció l'arrendament. Tanmateix, Baró ha apuntalat que sigui en "l'arrendament a preu assequible".