Comença el procés de selecció per a 11 noves places d’agents de Policia

Aquest dijous ha començat el procés de selecció per a la nova promoció d’agents de policia, en què es cobriran 11 places: 3 de nova creació i 8 per substituir vacants causades per jubilacions i excedències sense reserva de plaça. Un total de 19 candidats s’han presentat a les proves, dels quals 15 són homes i 4 dones.

El procés ha començat amb les proves físiques al matí, celebrades a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. Els aspirants han afrontat un circuit de resistència, habilitat i força, que inclou nou exercicis en un recorregut amb obstacles i diverses voltes a l’estadi. El sergent Sergi Lechuga, cap del Grup de Formació, ha explicat que els homes han de completar el circuit en menys de 13 minuts i mig, mentre que les dones tenen un màxim de 16 minuts. Aquests temps estan basats en estàndards europeus per garantir que els candidats tenen una condició física "mitjana-alta" necessària per a la tasca policial.

A la tarda, els aspirants faran el test de resistència, el qual consisteix a completar el màxim de voltes possibles en una pista d’atletisme de 400 metres en un temps límit de 12 minuts. El divendres està previst que es realitzi la prova de muntanya, amb un recorregut de 1.500 metres i un desnivell d’uns 200 metres, des de l’alberg de la Comella fins al camí del Bosc Negre.

Després de les proves físiques, els candidats hauran de superar les proves professionals i culturals, així com exàmens d’idiomes, tests psicotècnics i una entrevista final.

Els requisits per optar a una de les places inclouen ser major d’edat, tenir la nacionalitat andorrana, el títol de batxillerat o equivalent, i acreditar el nivell B2 de català. També és necessari no tenir antecedents penals, i complir amb els requisits d’alçada mínima: 1,60 metres per a les dones i 1,65 per als homes. A més, el permís de conduir andorrà B2 és obligatori, tot i que es permet obtenir-lo durant la formació.

Els aspirants que superin totes les fases accediran a una formació inicial de fins a nou mesos. Un cop completada, seran nomenats agents de Policia en període de prova durant un any. Aquesta convocatòria correspon a la 59a promoció del cos policial.