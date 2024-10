La Fira d'Andorra la Vella aposta pel diàleg amb l'espai Àgora 3.0

Aquest migdia, al Centre de Congressos, s'ha presentat la 45a edició de la Fira d'Andorra la Vella, amb la presentació de l'espai 'Àgora 3.0' com una de les grans novetats. Aquest espai, situat a l'estand del Comú d'Andorra la Vella, s'ha concebut com un lloc de diàleg i participació ciutadana. Segons ha explicat el cònsol major de la parròquia, Sergi González, "volem posar al ciutadà al centre", i aquest espai permetrà als assistents interactuar amb consellers i cònsols, a més de participar en més de 30 xerrades programades que tractaran diferents temes d'interès per a la parròquia. "És un espai pensat per generar consens i donar veu als ciutadans", ha afegit González. L'estand, dissenyat per l'artista local Sara Valls, es caracteritza per l'ús de "materials i teles orgàniques", destacant així l'aposta per la sostenibilitat.



Pel que fa a la resta de la fira, aquest any comptarà amb un total de 194 expositors, quedant a només sis d'assolir el màxim d'aforament. Entre els participants hi ha una destacada presència d'empreses andorranes, a més de representants espanyols que veuen en la fira una oportunitat per donar a conèixer els seus productes. També, una altra de les novetats és que s'han ampliat els estands comercials amb vuit nous espais per donar resposta a la demanda creixent. En el cas dels concessionaris de vehicles, hi haurà 12 estands, mantenint la mateixa xifra que l'any passat, malgrat una lleugera reducció de l'espai disponible.



El pressupost global d'aquesta edició és de 519.000 euros, superant la inversió de l'any passat, la qual va ser de 419.000 euros. Aquest increment es deu principalment a l'actualització del contracte de la carpa, però, malgrat això, el Comú ha optat per una reducció en la despesa del seu estand, que ha passat de 40.000 a 30.000 euros. "Aquest any hem buscat una major eficiència, tot i que mantenim la qualitat i la sostenibilitat com a pilars", ha explicat el cònsol major.



L'espai per als infants, ubicat al Parc Central, també serà un dels grans atractius de la fira, amb activitats i tallers durant tot el cap de setmana. A més, s'ha ampliat el mercat artesanal a banda i banda del riu, que "s'estendrà fins a la rotonda, creant una connexió amb l'eix comercial de la ciutat", ha apuntat la cònsol menor, Olalla Losada. Segons la cònsol menor, aquesta ampliació busca generar sinergies entre "els visitants i el comerç local", oferint una experiència més completa als assistents.



Losada també ha exposat que la Fira d'Associacions tindrà un protagonisme especial, amb la "participació de 23 entitats que oferiran activitats culturals i esportives". En total, 53 associacions estaran presents, tant a l'escenari com en els estands interiors, demostrant la vitalitat del teixit associatiu d'Andorra la Vella i reafirmant el seu compromís amb la comunitat.



Pel que fa a la mobilitat, els mandataris comunals han explicat que no s'ha previst cap ampliació ni gratuïtat específica per als aparcaments, tot i que han recomanat l'ús del transport públic per facilitar l'accés. "La gent del país sap quins són els pàrquings disponibles", ha comentat Losada. A més, González ha especificat que no s'ha concebut "la fira com un atractiu turístic", sinó com un esdeveniment per a la gent d'Andorra. Tanmateix, l'ampliació de l'espai fins a la rotonda podria "atraure visitants que no solen arribar al Parc Central", ha afegit el cònsol major.



Finalment, la Fira del Bestiar, que se celebrarà el diumenge 27 d'octubre, posarà el punt final a aquesta edició, consolidant la Fira d'Andorra la Vella com un referent per a la ciutadania, les empreses i les associacions del país, ha matisat González.