Mor una turista de 79 anys en ser atropellada per una furgoneta al Pas de la Casa

Una turista de 79 anys ha mort després de ser atropellada per una furgoneta a l'avinguda del Consell General al Pas de la Casa, segons ha informat la Policia. L'accident s'ha produït al voltant de les 12.44 hores quan el conductor de la furgoneta implicada, de matrícula andorrana, s'ha incorporat a la via, moment en què la turista es trobava travessant el carrer. La dona ha estat traslladada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell en helicòpter, on ha acabat morint a causa de la gravetat de les lesions. Actualment, el Grup d'Investigació d'Accidents de Trànsit de la Policia està treballant per determinar quines han estat les circumstàncies de l'accident.