Un despreniment de roques obliga a tallar la carretera de la Rabassa per les fortes pluges

El Comú de Sant Julià de Lòria ha informat a través de la xarxa social X (antigament Twitter) d'un despreniment de roques provocat per les fortes pluges, el qual ha obligat a tallar la carretera de la Rabassa a l'altura de Juberri. L'incident, que ha afectat la circulació en ambdós sentits de la via, s'ha produït quan grans blocs de pedra han caigut des de la muntanya, fent la carretera impracticable.

Les autoritats estan treballant per netejar la zona, però no es té una estimació exacta de quan es podrà restablir la normalitat. Davant del perill de més despreniments, s’ha tallat el trànsit a la via i ara, per accedir a Juberri, els vehicles s’hauran de desviar per Aixirivall.