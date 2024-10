Llovera: "Anar en cadira de rodes en un país pobre implica no poder treballar ni anar a l'escola"

Una veritable crida a la pau i a la defensa pels drets infantils i adolescents ha sigut l'essència viscuda i respirada en el 30è aniversari d'Unicef Andorra, celebrat aquesta tarda a l'espai Unsquare Studio d'Andorra la Vella. L'acte ha tingut de tot; des d'un homenatge a la fundadora del Comitè Nacional d'Unicef, Manela Mora, l'any 1994 i àvia de l'actual presidenta de l'entitat, Marianela Vila, fins a un clam per la llibertat i el benestar de tots els nens que cada dia han d'afrontar unes realitats molt diferents de les que vivim els ocupants i afortunats del Primer Món: sobreviure en condicions de pobresa i penúria.

L'atmosfera màgica d'Unsquare Studios ha començat a funcionar un cop s'han anat reproduint els vídeos de commemoració pels 30 anys de feina i solidaritat de l'organització; un moment especial on hem vist tota mena d'agraïments dels principals Comitès de les Nacions Unides i de l'Unicef internacionals. La presidenta ha sigut la primera a pujar a l'escenari per rendir tribut a la persona que va posar la primera pedra en l'entitat andorrana, com va ser la seva àvia efectuant la venda de postals de Nadal a Barcelona per crear el primer comitè. Una emoció que s'ha plasmat en la cara de Vila i en la qual no ha faltat el seu agraïment personal a tots els implicats d'Unicef Andorra per la seva bona labor en els 10 projectes de col·laboració internacional que ha efectuat l'entitat fins avui.

D'altra banda, un dels moments més emotius l'ha protagonitzat un dels esportistes abanderats i més estimats del país com és Albert Llovera, amb un discurs envers la pau als infants i pel seu dret a l'educació. "Salut, protecció i educació és el que vol Unicef per a tots nosaltres, sobretot pels més joves, que són els més vulnerables", ha manifestat Llovera acaparant totes les mirades del públic. "Malauradament, la salut és una condició que en molts països no existeix. Al nostre món sí perquè vivim una realitat totalment distinta, a Andorra s'està especialment bé, però quan surts a fora te n'adones", ha relatat el pilot.

Llovera ha rememorat el seu primer Dakar a Mauritània amb especial estima, però deslligant el sofriment que va sentir en veure la pobresa: "Es van quedar sobtats quan em van veure, i més sent l'ambaixador. No s'ho podien creure. Patir una minusvalidesa allà implica ser un complet inútil, no pots treballar ni tampoc accedir a l'escola", ha desprès.

La nova directora executiva d'Unicef Andorra, Damaris Castellanos, també ha fet un clam en la seva intervenció per la lluita pels drets dels joves, a més d'incidir en l'important que resulta la implicació personal i empresarial per aquest tipus de causes. Tot seguit s'han desenvolupat els Premis Unicef, amb un conjunt de propostes de diferents entitats i organitzacions per acabar guardonant a l'Escola Andorrana de Canillo per la seva tasca de reutilització d'ordinadors antics i per a ús escolar i social (150 en total).

El cap de Govern, Xavier Espot, ha tingut l'honor de tancar la celebració manifestant que "les disputes dels adults molts cops les acaben pagant els nens", com és el cas de la complicada guerra que afronta des de fa més de dos anys el territori ucraïnès. El mandatari ha transmès que el seu missatge a l'Assemblea General de les Nacions Unides va enfocar la protecció i benestar dels nens i adolescents "com a part vital per garantir el futur de la societat", sense oblidar la tasca de les ONG com a "l'oxigen per la pau".