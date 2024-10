Somveïns critica l'ampliació de l'hospital sense unitat de radioteràpia

El partit Somveïns ha emès un comunicat en què expressa la seva posició sobre l'ampliació del centre hospitalari d'Andorra, un projecte que compta amb un pressupost de 60 milions d'euros. Tot i que el partit valora positivament la necessitat d'ampliar les instal·lacions, considera que Govern hauria d'haver anat més enllà per garantir una atenció sanitària completa.

Somveïns subratlla la importància d'atraure professionals sanitaris al país, assenyalant que les condicions econòmiques actuals no afavoreixen el trasllat d'aquests especialistes cap a Andorra. Per al partit, no només cal millorar les infraestructures, sinó també assegurar que es cobreixin els llocs de treball amb personal qualificat, un repte que el govern no ha afrontat adequadament.

A més, Somveïns critica el fet que en l'ampliació no s'hagi inclòs una unitat de radioteràpia, una demanda reiterada per l'Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA) i "una promesa electoral" del partit Demòcrates per Andorra (DA) que no s'ha complert. El partit considera que aquesta unitat és imprescindible per als afectats per càncer al país i aposta decididament per la seva creació.

Amb aquest posicionament, Somveïns reafirma el seu compromís amb una sanitat andorrana de qualitat i insta el govern a complir amb les necessitats dels pacients i els professionals del sector.