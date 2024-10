Ubach critica les declaracions del director de la CEA sobre l'economia

El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha criticat les declaracions del director de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu, després que aquest insinués que Ubach volia "aturar l'economia del país". En resposta, Ubach ha assegurat que el seu objectiu és defensar la dignitat de les persones que viuen i treballen a Andorra, afirmant que "no pot ser que la gent estigui malvivint en aquest país".

A més, ha subratllat la importància de garantir unes condicions mínimes d'habitatge per a les més de 5.000 persones que arriben al país per treballar, i ha remarcat que "els treballadors han de venir en condicions dignes". Tot i les discrepàncies amb Iago Andreu, Ubach ha afirmat que no té cap problema personal amb ell, però ha deixat clar que "si als empresaris ja els hi va bé ser representats per aquest senyor, a ell tant li fa".

Tanmateix, quan se li ha preguntat pel problema de l'habitatge al país, Ubach ha estat contundent en dir que no li importa l'especulador, sinó "acabar amb l'especulació". En relació amb els alts preus dels lloguers, ha insistit que si no es poden controlar els preus, la solució ha de passar per augmentar els salaris dels treballadors. A més, ha suggerit estudiar mesures per ajudar els propietaris que ofereixen lloguers a preus assequibles.

En matèria d'immigració, Ubach ha posat de manifest la necessitat de replantejar la quota d'immigrants per a l'any vinent, especialment per la problemàtica que afecta els treballadors temporers, que sovint arriben al país en condicions que no són les adequades.

