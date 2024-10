Andorra viu la primera nevada de la tardor, tot i que feble i limitada a cotes altes

De cara al cap de setmana, la previsió indica la presència de núvols baixos residuals dissabte al nord del Principat. Diumenge s'espera una jornada més estable, amb el cel parcialment ennuvolat per núvols alts i prims.

Andorra ha registrat la primera nevada de la temporada tardorenca, amb precipitacions febles que només han afectat les zones situades per sobre dels 1.900 metres d'altitud. El Servei Meteorològic d'Andorra ha advertit, però, que aquest fenomen podria continuar durant aquest divendres, especialment a l'extrem nord del país. Malgrat tractar-se de la nevada més abundant del que portem de tardor, només s'han acumulat uns pocs centímetres de neu a les zones frontereres amb França.

Per El Periòdic

