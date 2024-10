Pere Pastor jura el seu càrrec com a nou membre del Tribunal Constitucional

El jurista Pere Pastor ha jurat avui el càrrec com a membre del Tribunal Constitucional, després que el seu nomenament fos oficialitzat pel Consell General el passat 12 de setembre. L'acte de jurament ha comptat amb la presència de representants del Consell General i membres del Govern. Durant el seu discurs, Pastor ha subratllat que aquest és el tercer càrrec que jura a la Casa de la Vall, després de fer-ho com a batlle el 1998 i com a magistrat del Tribunal Superior de Justícia el 2011. "Avui repeteixo aquesta cerimònia tan nostra amb una il·lusió intacta i renovada", ha afirmat el jurista. A més, ha expressat el seu compromís de "fer tot el possible per estar a l'altura del vostre vot de confiança", tot destacant que és el segon andorrà que forma part del Tribunal Constitucional.

Pastor ha reflexionat sobre el significat de la seva tasca, afirmant que per a ell impartir justícia és una manera de donar les gràcies al país que va acollir els seus avantpassats. En el seu discurs, ha fet referència als vuit anys de mandat que té per davant, recordant el seu acomiadament del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) el dimarts de la setmana passada, en què va posar èmfasi en el verb "servir". En aquest sentit, ha assegurat que seguirà tres regles de comportament: "servir sense sotmetre'ns, servir i no servir-se, i servir lleialment".

Cal recordar que Pere Pastor és Doctor en Dret Públic, professor a la Universitat de Tolosa i ha estat distingit amb la insígnia de Cavaller de l'Ordre de les Palmes Acadèmiques per la seva tasca en la difusió del dret andorrà en el marc jurídic francès.

El síndic general, Carles Ensenyat, ha destacat la trajectòria de Pastor, ressaltant que és el primer membre andorrà del Tribunal Constitucional escollit unànimement per la institució. En aquesta mateixa línia Ensenyat ha catalogat l'acte d'avui com a transcendent i emocionant per a la societat andorrana, tot fent una crida als consellers generals perquè “intentin que sempre més com a mínim un andorrà o una andorrana -amb l'experiència i les competències suficients- formi part d'aquest tribunal”. D’aquesta manera, considera que se sumarà un nou equilibri a la institució, al del nord i sud, s’hi afegirà el de la dimensió externa i interna.

Al llarg dels gairebé 32 anys d’història de l’òrgan que s’encarrega d’interpretar la Carta Magna només un altre andorrà, Pere Vilanova Trias, n’havia format part. Va ser designat pel copríncep francès i va ocupar el càrrec just en la posada en marxa del Tribunal Constitucional entre 1993 i el 2003.



Visita a l'arquebisbe d'Urgell

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, acompanyat del bisbe coadjutor Josep-Lluís Serrano, ha rebut aquest matí al Palau Episcopal a Pastor, en una trobada que també ha comptat amb la presència del representant del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez.