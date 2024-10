Una estrella apagada a Miranda de Ebro

A finals de juny el seu valor de mercat era d'entorn el milió d'euros, i després d'haver fet tota la pretemporada amb l'FC Andorra, Álex Calvo va decidir a mitjans d'agost executar la clàusula alliberadora que tenia pel descens de categoria i marxar cedit al Mirandés. Amb ell, l'altre cedit del conjunt tricolor és Théo Le Normand, signat aquest estiu i fins a final de curs a les files del Terol.

Parlem del primer cas, un d'aquells cridats a ser un jugador important per als del Principat que durant seu primer curs – va jugar un total de 30 partits, 11 dels quals de titular – no es va lluir gaire, com tampoc ho està fent ara a Segona Divisió. Amb 10 matxs, els de Miranda de Ebro es mouen entre les primeres posicions; ara bé, la participació de l'extrem cordovès està deixant molt a desitjar, encara més ara, lesionat del bíceps femoral de la cama esquerra i amb la recuperació pendent segons l'evolució, tal com ha informat el seu actual club.

De les 10 jornades que es porten disputades, Calvo només n'ha jugat quatre, cap d'elles com a titular i sent 26 el màxim de minuts que ha disputat en un duel. L'andalús va arribar ja per a la segona data, en la qual els seus van empatar a u a la Rosaleda i on només va jugar un minut. La setmana següent va tornar a participar en un altre empat (a zero) contra el Saragossa jugant aquests 26 minuts, es va passar dues jornades a la banqueta, i a la sisena va tornar a jugar 10 minuts en la derrota contra l'Elx d'Eder Sarabia (1-0). L'últim duel en el qual ha pres part amb els castellanolleonesos va ser la setena jornada, vencent a l'Osca per la mínima i jugant 24 minuts. La competició just acaba de començar, però els inicis del jugador tricolor no estan sent els esperats.

L'altre cas és de Le Normand, qui va aterrar lliure al país a principis d'agost després de tancar la seva etapa al Guingamp francès. El gal va signar per dues temporades, i en aquesta primera defensa la samarreta del Terol, a Segona Federació. Els aragonesos formen part del grup 2 de l'esmentada categoria, on són ara mateix onzens després de les primeres vuit jornades. A diferència del cas anterior, el migcampista ofensiu ho ha jugat tot sent titular, fent un gol i repartint una assistència.

També ha rebut tres grogues, i s'ha desenvolupat com a extrem a les dues bandes. Així mateix, el germà petit del central internacional espanyol Robin Le Normand, i segons el portal Transfermarkt, ha vist duplicar-se el seu valor en només quatre mesos, passant dels 50.000 als 100.000 euros.