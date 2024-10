El Comú de Sant Julià de Lòria preveu reobrir avui mateix la carretera de la Rabassa

El Comú de Sant Julià de Lòria preveu reobrir la carretera de la Rabassa aquest divendres, després del despreniment de terra ocorregut la nit de dijous a l'altura de Juberri a causa de les intenses pluges. Segons ha informat la corporació, actualment la via continua tallada, però des de primera hora del matí, tècnics del comú i un equip d'enginyers treballen a la zona per estabilitzar els blocs rocosos que suposaven un perill i per sanejar el tram afectat.

Els treballs es concentren en la retirada de pedres i la neteja del vial amb l'objectiu de garantir la seguretat dels conductors. La reobertura de la carretera dependrà de la finalització d'aquestes tasques, especialment en el punt quilomètric 4 de la CS-130.

A més, el Comú recorda que els veïns que necessitin accedir a Juberri han de fer-ho per la carretera d'Aixirivall i, posteriorment, continuar per la carretera de la Peguera.