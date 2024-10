La Coordinadora llança una campanya per implicar la ciutadania en el Moviment per l'Habitatge

La Coordinadora per l'Habitatge Digne ha llançat una nova campanya amb l'objectiu d'informar la ciutadania sobre com poden participar activament en el Moviment per l'Habitatge, després "de mesos de consolidació d'espais de lluita i treball". L'objectiu central de la Coordinadora és crear un moviment ampli, democràtic i combatiu. “Volem que qualsevol persona que desitgi aportar, per poc que sigui, s'hi sumi”, expliquen des de l'organització.

El primer pas per involucrar-se, per tant, "és unir-se al grup de simpatitzants a Telegram, on es comparteixen notícies, es debaten temes d'actualitat i es resolen dubtes", segons ha comunicat la plataforma. A través d'aquest canal, també s'informa sobre assemblees, accions i activitats del col·lectiu. Per aquells que vulguin implicar-se més, la Coordinadora ofereix la possibilitat de formar part de l'Assemblea, el màxim òrgan de decisió democràtica del col·lectiu. Les assemblees, que es realitzen cada dues setmanes de manera alterna entre presencial i telemàtica, són l'espai on es defineixen les accions i estratègies.

Finalment, la Coordinadora també compta amb grups d'afectats per trampes i abusos. Aquests grups, coordinats per membres de l'entitat, tenen com a objectiu, segons afirmen, “organitzar la lluita col·lectiva contra aquests abusos, oferint un espai de suport mutu per als afectats".