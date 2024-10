Detingut un jove de 18 anys per agredir una menor i amenaçar-ne un altre amb una navalla

La Policia va detenir dijous al migdia a Escaldes-Engordany un jove de 18 anys, no resident, acusat de delictes contra la integritat física i moral, així com contra la llibertat, després d'agredir una menor i amenaçar-ne un altre amb una navalla. La detenció es va produir arran d'una denúncia que situava els fets a Sant Julià de Lòria, ocorreguts durant una nit del mes de setembre. Segons la investigació, els dos menors, de 17 anys, es trobaven en un parc infantil quan l'agressor va arribar i va colpejar una de les noies. Quan l'altre menor va intentar intervenir, l'acusat va treure una navalla i el va amenaçar de mort. El Servei d’Urgències de l’hospital va ser qui va alertar la Policia la mateixa nit dels fets, després que la jove agredida acudís al centre per rebre assistència mèdica.