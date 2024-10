La Policia deté el conductor implicat en l'atropellament mortal d'una turista al Pas de la Casa.

La Policia va detenir dijous a la tarda el conductor d'una furgoneta que va atropellar una dona de 79 anys al Pas de la Casa, com a presumpte autor d'un delicte contra la vida humana. La víctima, una turista, va morir a l'hospital a causa de la gravetat de les lesions. El conductor, un home de 57 anys, va donar negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues.

El mateix dijous, també al Pas de la Casa, un home de 36 anys i no resident va ser arrestat per un presumpte delicte contra el patrimoni, acusat de furt en un establiment de perfumeria i cosmètica per un valor superior a 1.300 euros. L’individu tenia una ordre de recerca i detenció des del febrer, i es creu que forma part d’un grup procedent de França, ja identificat per la Policia per altres fets similars.