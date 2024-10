El vuitè diàleg transfronterer Andorra-Occitània blinda la seguretat viària i el suport sanitari

Abordar i continuar blindant la seguretat de les carreteres del Principat amb les del territori francès de l'Arieja, com ara la RN 320 o la CG-20 a l'altura de Canillo i el Pas de la Casa, ha sigut un dels temes més pactats i discutits amb la bona entesa que manté Andorra amb la regió d'Occitània. No ha sigut l'únic, ja que una de les principals conclusions de la trobada entre els ministeris andorrans i el prefecte d'Occitània, Pierre-André Durand, ha estat l'acord per a la intervenció del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) a Tolosa per millorar el servei de proximitat amb un dispositiu de salut al territori francès i amb el Pas de la Casa, tot i que Espot ha remarcat que pel tema del càncer, "Govern prioritza el tractament oncològic a fora del país per la seva millor innovació".

Espot també ha subratllat que els agradaria que Andorra se sumi al programa 'Réseau Onco-Occitanie' per a la prevenció i tractament de la malaltia: "Aquí tenim un exemple més de tota la feina que s'està fent, i en podríem citar altres, precisament per millorar l'atenció i la qualitat dels pacients de càncer al nostre país", ha mencionat el mandatari, qui ha aprofitat per definir la trobada com a "fructífera, intensa i transversal". Així, l'edifici de Ràdio Andorra ha sigut testimoni avui dels bons vincles duaners i policials que continuen evidenciant-se amb els veïns gals.

A banda del reforç i intensificació de patrulles mixtes per continuar controlant i erradicar el contraban de tabac en ambdós territoris, un afer que segons ha precisat Durand es treballa "dia a dia i amb escreix amb unes normes fiscals" per evitar que es requisin, per exemple, les 15 tones de tabac de l'any anterior, també s'ha fet coneixement dels treballs a la xarxa viària citats que permetran pròximament escurçar els trajectes entre Andorra i Tolosa i també amb Perpinyà. Uns treballs que es posaran en marxa a partir de l'any vinent, ha recalcat el prefecte del territori occità, i que també implicaran una galeria de 300 metres per aixecar uns murs que protegiran i blindaran les carreteres contra les allaus. Tot això, amb un pressupost d'uns 20 milions d'euros, segons ha estipulat Espot, en unes obres que tindran un impacte directe "en la mobilitat de les persones, mercaderies i en l'economia i el benestar dels nostres ciutadans".

Per altra part, els mandataris han informat que els treballs del paraallaus de la carretera N-320 que uneix el Pas de la Casa amb l'Hospitalet-Pret-l'Andorre estan sota els terminis prevists: "És una carretera on hi ha un perill evident d'allaus. Durant la temporada d'hivern es tornarà a tancar, s'aturaran els treballs del corredor i es tornarà a transitar per la carretera habitual", ha relatat Espot. D'aquesta manera, el tancament està previst a la nit del 4 al 5 de novembre. En relació amb les obres, per l'any 2025 s'haurà de construir el mur i el plafó de la galeria.



Sobre el contraban de tabac, Durand ha revelat que l'any 2023 es van entrar unes 15 tones de tabac andorrà a França, mentre que, enguany, se n'han comptabilitzat 8. Així doncs, ambdues regions han valorat positivament la duplicació dels controls duaners amb les patrulles mixtes, fet que ha "incrementat els decomisos de tabac". "L'objectiu que compartim és lluitar de manera incansable i molt ferma contra el contraban de tabac i tot el que comporta des de la perspectiva de la seguretat dels nostres territoris", ha al·legat Espot.



D'altra banda, les autoritats nacionals han informat la delegació francesa els continus treballs sobre la modificació de la Llei de control de les mercaderies sensibles. Així doncs, es preveu implementar una limitació en el nombre de cartons de tabac que es poden pagar en efectiu, un aspecte "important" que contribuirà a les accions prèviament esmentades. "Contribuïm a ser rigorosos amb totes les mesures que han posat en marxa les autoritats andorranes", ha assenyalat Durand, destacant el treball quotidià de la policia i el reforç de la presència de la Gendarmeria francesa a la frontera per l'any vinent, a causa de l'augment de contrabandistes que passen "a peu".



Tanmateix, no han sigut els únics temes posats sobre la taula, ja que segons ha fet saber el mandatari andorrà, el projecte del Parc eòlic del Pic del Maià, el qual "permetrà abastir el 10% de l'energia nacional", també es troba en un bon rumb, en els tempos adequats i "per poder fer-se realitat abans que conclogui la present legislatura". El bon funcionament, tractament i estat de l'aigua provinent de la zona de l'Arieja ha estat un altra menció del cap de Govern.