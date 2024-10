Detinguda a la Massana una conductora per alcoholemia elevada i resistència a l'autoritat

A més, aquesta setmana a la frontera del riu Runer, la Policia va arrestar un turista de 35 anys en possessió de 0,3 grams de cocaïna, i un altre home de 39 anys per haver-se identificat amb un passaport fals, sent acusat d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.

En un altre incident, un jove de 22 anys va ser arrestat per conduir sota els efectes de drogues. Durant el control, la Policia va trobar restes de cocaïna al seu vehicle, fet que va motivar la seva detenció per un delicte contra la salut pública. Segons la seva declaració, un altre home de 22 anys l'acompanyava quan van adquirir la droga, fet que va conduir a la detenció d'aquest segon individu.

Dimecres a la nit, un home de 48 anys va ser detingut a Encamp amb una taxa d’1,14 g/l després de patir un accident al carrer del Riu Blanc, on va bolcar el cotxe i va resultar ferit lleument. A més de conduir sota els efectes de l'alcohol, l'home ho feia amb el permís suspès, fet pel qual se l’acusa també d’un delicte contra l’Administració de Justícia.

La matinada d’aquest divendres a la Massana, la Policia ha detingut una dona de 36 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb una taxa d’alcoholèmia de 2,51 g/l. La dona conduïa un vehicle que presentava danys visibles, i en ser informada dels resultats del control, ha reaccionat de manera agressiva, insultant els agents i resistint-se a la detenció. A banda del delicte per conduir amb excés d’alcohol, també se l’acusa de delictes contra l’honor i la funció pública.

