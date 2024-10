L'APPEC premia Cultura Activa per la seva defensa de la llengua catalana

L'APPEC, l'associació d'editors de revistes i digitals, ha decidit reconèixer l'entitat andorrana Cultura Activa, el periodista Enric Calpena i la Llibreria Ona Pau Claris per la seva contribució a la normalització, promoció i divulgació de la llengua i la cultura catalanes, en un moment en què aquestes necessiten un suport constant i decidit.

La Junta de l'APPEC atorgarà el Premi Societat a Cultura Activa "per la seva defensa ferma de la llengua catalana". Aquesta entitat, que treballa des de l'activisme civil, impulsa campanyes per fomentar l'ús social del català i difon continguts en aquesta llengua, especialment a través de plataformes digitals dirigides a les noves generacions. A més, fa pressió per assegurar una correcta aplicació de la legislació sobre la llengua pròpia i oficial d'Andorra. Per aquest treball integral, l'APPEC considera Cultura Activa "una entitat clau per a la preservació i promoció del català".

Els guardons es lliuraran durant la 24a Nit de les Revistes i la Premsa en Català, que tindrà lloc el dimecres 6 de novembre al Casino l'Aliança del Poblenou, a Barcelona. En els pròxims dies, l'APPEC anunciarà la resta de premiats d'aquesta edició.

Aquest any, l’associació ha impulsat novament la campanya ‘Som més fortes que la censura’ per fomentar les subscripcions a revistes en català. També lidera projectes com La Revisteria, una caravana de revistes; la quarta temporada d’El Pòdcast de les Revistes; la plataforma de lectura digital iQUIOSC.cat; i la campanya ‘T’agradarà llegir en català’, que distribueix publicacions en català a sales d’espera. A més, organitza la Nit de les Revistes i la Premsa en Català. En els últims anys, l’APPEC ha llançat iniciatives com la campanya ‘Sigues lliure, llegeix’, per combatre la desinformació i les 'fake news' a través de la lectura de revistes i digitals en català.