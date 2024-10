L’FC Andorra rep la Cultural Leonesa amb la il·lusió d’esgarrapar punts a casa

L’FC Andorra afronta un nou repte demà a les 15.30 hores a l’Estadi Nacional en la seva trobada contra el Cultural Leonesa, un dels equips més forts del grup. Els tricolor, que venen de perdre a Zamora, es preparen per fer front a un rival que encara no coneix la derrota aquesta temporada. El tècnic andorrà, Ferran Costa, ha assegurat que l'equip està més que preparat per competir i buscar un resultat positiu a casa, tot destacant el respecte pel seu rival, però sense oblidar la fortalesa i identitat del seu propi conjunt.

“Portem vuit partits disputats, hem sumat en sis d'ells, veníem de sis partits invictes, deixant la porteria a zero, fent coses molt bé”, ha recordat Costa en la prèvia. Tot i això, l'entrenador ha fet autocrítica del partit perdut contra el Zamora: “El que hem fet és analitzar el que no ens va agradar del partit de l'altre dia, el que no ens representa, el que no volem que es doni com a equip”. No obstant això, l’equip no es deixa influir per un mal resultat i afronta la trobada amb optimisme: “Intentem buscar quin és el pla de partit i quina és la forma de poder vèncer un equip que està fent les coses de manera espectacular”.

El rival, la Cultural Leonesa, lidera la classificació amb uns números espectaculars, després d'haver guanyat set dels vuit partits que ha disputat. Costa ha lloat l'alt nivell dels seus jugadors i el bon funcionament del grup. “És evident que hem de fer que no estiguin al seu màxim nivell, però el camí perquè ells no estiguin al seu màxim nivell és que ho estiguem nosaltres i que tinguem el partit on volem”, ha apuntat. A més, l'entrenador tricolor confia en la fortalesa del seu equip, especialment jugant a casa: “Amb la nostra gent sempre és més fàcil, sempre en moments de partit on necessites aquesta empenta l'estem tenint en els partits que hem jugat com a local”.

Pel que fa a la classificació, Costa ha volgut restar importància a la pressió d’estar per darrere de la Cultural. “Hi ha 40 equips en dos grups, aquests 40 signarien arribar a final de temporada en aquest escenari”, ha explicat. L’entrenador ha recordat que el més important no és la classificació en aquest punt de la temporada, sinó mantenir la regularitat: “No es tracta de si estem a 5, 6, 7 o 11 punts d'ells, es tracta de què som capaços de fer en 38 partits”.

L'FC Andorra, amb la confiança renovada i una forta identitat de joc, buscarà demà davant la seva afició un triomf que reafirmi el seu bon inici de temporada i que acosti els tricolors a les posicions capdavanteres.