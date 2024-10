Gairebé exhaurides les entrades dels concerts de Sopa de Cabra

Les entrades per als concerts que Sopa de Cabra oferirà els dies 28 i 29 de novembre a l'Auditori Nacional d'Andorra s'han exhaurit en només tres hores des que es van posar a la venda. Durant el matí, ja s'havia venut més del 75% de les localitats, i al migdia estaven pràcticament esgotades per a ambdues dates. El grup català omplirà les 385 localitats disponibles cada dia per presentar el seu nou disc Ànima, en dos concerts organitzats pel Comú d’Ordino i Creand Fundació.

Aquest divendres, la banda liderada per Gerard Quintana ha llançat un nou avançament del seu àlbum, la cançó Hyde Park, que han creat en col·laboració amb el grup Sidonie. Aquesta nova peça se suma a altres cançons del disc que ja es poden escoltar, com Que et vagi bé, amb Triquell, i Temps de sega, amb la cantant Beth. El nou disc de Sopa de Cabra sortirà a la venda el 15 de novembre, i la gira de presentació arrencarà al Palau de la Música Catalana el 19 de novembre, amb la seva cita a Andorra prevista pels dies 28 i 29 de novembre a les 21.00 hores.