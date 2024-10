Lezkano: "Pedro Martínez és el millor entrenador de la lliga i el seu estil ho constata"

L'eufòria aconseguida l'última jornada amb una victòria pletòrica del MoraBanc Andorra de 25 punts de diferència sobre el Leysma Coruña ha dinamitat la motivació de l'equip de Lezkano aquesta setmana. Sense temps a perdre, València Basket rep aquest diumenge a les 17.00 hores al conjunt pirenaic; duel entre tercer i sisè classificat respectivament, per tant, de suma importància. A més, el combinat valencià va guanyar ahir per 105 a 83 al Reyer Venezia en la Eurocup. Sota aquest pretext, ha comparegut aquest migdia Natxo Lezkano per explicar com ha transcorregut la setmana de preparació i, sobretot, per com s'ha gestat amb les baixes que arrossega l'equip, com la del base Shannon Evans.

"Va ser un partit que, no obstant del resultat, ens va sortir molt car. Seguim encara sense poder comptar amb Sekou i, com sabeu, Shannon ara estarà fora unes setmanes", ha diferit el tècnic basc. També ha desprès que Kuric ha hagut d'allunyar-se dels entrenaments aquests dies precisament a causa de les molèsties que va sentir en el duel amb el Coruña. Tot i això, la setmana amb la resta "s'ha desenvolupat molt bé", ha afirmat. Sobre el rival de diumenge, Lezkano reconeix a Pedro Martínez com "el millor entrenador de la categoria" i amb un segell propi que fa que el seu equip "sigui sempre molt reconeixible". Ha reconegut, així, que la plantilla valenciana destaca perquè "són tots grans tiradors de tres i que saben recollir molt bé el rebot".

Si bé la capacitat ofensiva de València Basket pot ser la seva major virtut, i pel tècnic pirenaic "on estarà la clau del xoc", el duel es presenta com "una batalla d'alta exigència" per les grans individualitats amb la qual compta el conjunt taronja, però amb les que el MoraBanc haurà de lidiar i contrarestar "a força de controlar els rebots i en la labor defensiva", ha expressat Lezkano. Per acabar, ha tranquil·litzat a l'afició asseverant que davant la baixa d'Evans, l'equip "pot afrontar els següents compromisos amb garantia amb Rafa Luz i Ferran Bassas al capdavant, encara que la baixa esmentada s'allargui de més".