Inaugurat el nou camí de la transhumància 'Estives' entre Andorra i l'Arieja.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha inaugurat aquest divendres el nou sender de la transhumància, anomenat ‘Estives’, que connecta la Vall d’Incles, a Canillo, amb el Plateau de Beille, a l'Arieja. A la cerimònia han assistit també el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, i representants de les autoritats franceses, incloent-hi Jean Pierre Sucre, alcalde de Mérens i president de la Mancomunitat de l’Alt Arieja, i Jean-Paul Ferré, viceministre de la Comissió de Transicions Ambientals i Societats de l’Arieja.

El projecte 'Estives' és fruit de la cooperació transfronterera entre Andorra i Occitània, i té com a objectiu preservar i donar a conèixer la pràctica de la transhumància, catalogada com a patrimoni immaterial de la UNESCO. El ministre Casal ha destacat que aquest sender no només permetrà estrènyer els vincles amb la regió veïna del nord, sinó que també oferirà noves opcions de senderisme i servirà per mantenir viva la tradició ramadera extensiva. "Tot i ser un país de muntanya, sempre hem estat oberts a l'exterior, propiciant el comerç i fomentant els intercanvis socials i culturals", ha subratllat Casal.

Durant l'acte, Alcobé ha recalcat la importància històrica de la transhumància a Andorra, recordant que aquesta pràctica es duia a terme quan la parròquia tenia només 1.000 habitants. A més, ha destacat que la paraula "transhumància" prové del llatí i significa "més enllà de la terra", subratllant l'antiguitat d'aquesta activitat ramadera en els Pirineus.

El nou camí recorre els tradicionals senders que seguien els ramats de bestiar guiats pels pastors i els seus gossos, en desplaçaments estacionals d'estiu a l'alta muntanya i de tardor a zones més protegides. El trajecte, de gairebé 22 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.370 metres, permet als excursionistes descobrir vestigis arquitectònics com bordes, cabanes de pastor i camins de pedra seca, testimonis d'aquesta antiga pràctica. Al llarg del recorregut, es posen en valor races locals de bestiar, com la vaca Bruna d'Andorra, el cavall ceretà o l'ovella Ripollesa, que encara mantenen viu el pastoralisme.

Tant les autoritats andorranes com les franceses han coincidit en destacar la importància de mantenir la ramaderia extensiva com una eina per a la conservació del paisatge, la biodiversitat i la prevenció de riscos naturals. El president de la comunitat de ramaders de l'Arieja ha agraït la cooperació entre els dos territoris i ha manifestat que mantenen "els millors lligams amb les parròquies de Canillo i Encamp". Tanmateix, Casal ha afegit que aquest projecte contribuirà també al turisme de proximitat, fomentant activitats com l'agroturisme, i ha assenyalat que Andorra Turisme ja ha inclòs el camí de la transhumància al catàleg de rutes de senderisme, disponible per a consulta i descàrrega a la seva pàgina web.