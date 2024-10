Fitch Ratings manté el ràting d'Andorra en A- amb perspectiva estable.

L'agència d'avaluació Fitch Ratings ha publicat aquest divendres el ràting d'Andorra, el qual es manté en A- amb perspectiva estable, confirmant així la nota i perspectiva que ja es van assolir el juliol de 2022 i que s'han mantingut fins a la data. Fitch destaca que el perfil creditici d'Andorra es veu reforçat pel seu PIB per càpita i per uns indicadors de bon govern molt superiors a la mediana dels països amb una qualificació similar. A més, subratlla que la política fiscal prudent del Principat ha estat clau per preservar l'estabilitat fiscal i econòmica.

L'informe també posa èmfasi en els "coixins financers considerables" d'Andorra i el nivell de deute públic en relació amb el PIB, el qual se situa per sota de la mediana dels països amb una qualificació comparable, i es preveu que continuï disminuint. Fitch Ratings preveu que el Govern obtingui superàvits fiscals de l'1,2% del PIB el 2024, del 0,6% el 2025 i del 0,1% el 2026, tot destacant el marc tributari del Principat com altament competitiu.

Pel que fa al creixement econòmic, Fitch pronostica que l'economia andorrana creixerà un 1,8% el 2024 i un 1,4% el 2025, després de l'increment de l'1,4% registrat el 2023. La diversificació econòmica continua sent una prioritat del Govern, i l'agència destaca l'Acord d'associació amb la Unió Europea com una eina clau per a la integració d'Andorra al mercat interior europeu, la qual cosa ampliaria les oportunitats d'exportació i donaria suport a la diversificació econòmica a mitjà i llarg termini.

Finalment, Fitch destaca la resiliència del sector bancari andorrà, assenyalant que la rendibilitat del sector s'ha mantingut estable els darrers anys, fins i tot superant els nivells previs a la pandèmia.